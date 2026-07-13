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La société européenne Helsing lève 1,8 milliard de dollars, valorisant le groupe de défense à 18 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 09:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions dans les paragraphes 2 à 5)

Helsing a annoncé lundi avoir levé 1,8 milliard de dollars lors d’un tour de table de série E qui valorise l’entreprise munichoise à 18 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position de start-up spécialisée dans les technologies de défense la mieux financée du continent.

Ce tour de table d’Helsing fait suite à l'annonce : un investissement de 1,2 milliard de dollars dans le fabricant allemand de drones Quantum Systems la semaine dernière, lequel a plus que doublé la valorisation de cette entreprise pour la porter à environ 8 milliards de dollars.

Ce financement intervient alors que les gouvernements européens accélèrent leurs investissements dans le domaine de la défense, l’invasion de l’Ukraine par la Russie ayant mis en évidence l’importance du ciblage en temps réel et de la connaissance du champ de bataille.

La composition des investisseurs reflète le caractère international des capitaux qui affluent vers les technologies de défense européennes. Ce tour de table a réuni des sociétés de capital-risque américaines telles que Dragoneer Investment Group, Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Iconiq et Disruptive, ainsi que les institutions financières américaines Goldman Sachs et JPMorgan et le fonds de pension canadien CPP Investments.

Fondée en 2021, Helsing s’est d’abord concentrée sur les logiciels d’intelligence artificielle destinés à faciliter l’analyse des données du champ de bataille, avant de se diversifier dans les drones d’attaque autonomes, les systèmes de surveillance sous-marine et les applications pour avions militaires.

L’entreprise a décroché des contrats avec des gouvernements et des entreprises de défense européens, tout en fournissant des drones à l’Ukraine grâce à un financement du gouvernement allemand.

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