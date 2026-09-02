La société espagnole iPronics lève 125 millions de dollars auprès de Nvidia et d'autres investisseurs pour le développement de puces destinées aux réseaux de centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

La start-up iPronics, basée à Valence, en Espagne, a annoncé mardi avoir levé 125 millions de dollars de capital-risque, avec la participation de Nvidia NVDA.O , afin de miniaturiser un nouveau type de puce de réseau pour centres de données capable de connecter des centaines de milliers de puces informatiques.

iPronics développe ce qu’on appelle un commutateur à circuit optique (OCS), un type de puce de commutation popularisé dans les centres de données par Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O pour son rôle dans le câblage de ses supercalculateurs d’IA. Le succès de Google avec ces commutateurs a inspiré une vague de start-ups qui souhaitent les commercialiser à grande échelle.

Le principal avantage de l’OCS réside dans sa capacité à s’adapter rapidement à un nouveau cheminement contournant une puce informatique qui a grillé, un phénomène devenu inévitable puisque les centres de données abritent des centaines de milliers de puces.

"Les pannes se produisent à l’échelle de la “minute” — ce n’est plus une question d’heures, de mois ou de semaines", a déclaré Daniel Pérez-López, fondateur et directeur technique d’iPronics, lors d’un entretien avec Reuters. "La première motivation est d’assurer la résilience — un réseau résilient et fiable, capable en quelque sorte de se reconfigurer de lui-même."

iPronics espère conserver cet avantage technologique tout en réduisant la taille de ses équipements OCS d’environ 20 fois par rapport aux dimensions actuelles, afin de pouvoir installer davantage de commutateurs dans une baie de serveurs. L’entreprise commercialise ses commutateurs depuis environ un an et a indiqué qu’elle collaborait avec de grands fournisseurs d’infrastructures d’IA, dont elle n’a pas souhaité révéler les noms.

Ce tour de table a été co-dirigé par Maverick Silicon et Light Street Capital, avec la participation d'investisseurs nouveaux et existants, notamment Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital et le Fonds du Conseil européen de l'innovation. iPronics, fondée en 2019 en tant que spin-off de l'Université technique de Valence, a levé 177 millions de dollars à ce jour.