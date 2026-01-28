 Aller au contenu principal
La société espagnole Ignis, spécialisée dans les énergies renouvelables, envisage une introduction en bourse, selon Expansion
La société espagnole d'énergie renouvelable Ignis a engagé Citigroup C.N pour préparer une éventuelle introduction en bourse, a rapporté mercredi le journal Expansion, citant des sources de marché non identifiées.

Le processus n'en est qu'à ses débuts et plusieurs options sont à l'étude, notamment une introduction en bourse conventionnelle avec de nouvelles actions, une vente d'actions existantes ou une combinaison des deux, selon le rapport.

Ignis a refusé de commenter le rapport, tandis que Citigroup n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Expansion a également indiqué qu'un processus à deux voies était envisagé, dans lequel une partie du capital pourrait être introduite en bourse et le reste placé auprès d'un ou de plusieurs grands fonds.

Citi est en train de sonder les lieux de cotation possibles, bien que Madrid soit l'option initiale étant donné que le siège de la société se trouve en Espagne, ajoute le rapport.

Selon Expansion, l'évaluation d'Ignis n'a pas encore été fixée, mais le point de départ ne serait pas inférieur à 1 à 1,2 milliard d'euros (1,2 à 1,4 milliard de dollars) - l'évaluation à laquelle les investisseurs menés par EFG Hermes d'Égypte ont rejoint la société il y a quelques années.

L'Espagne n'a pas connu d'introduction en bourse de sociétés d'énergie verte depuis la cotation d'Ecoener ECNER.MC en mai 2021 et celle d'Acciona Energia ANE.MC en juin 2021.

Certaines opérations ultérieures ont plutôt consisté en des retraits de la cote après des prises de contrôle, notamment Opdenergy en avril 2024 à la suite d'une offre d'Antin et le rachat de Solarpack par EQT en 2021.

(1 $ = 0,8338 euro)

