La société EquipmentShare.com, spécialisée dans les technologies de la construction, lève environ 747 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La société EquipmentShare.com, spécialisée dans les technologies de la construction, a fixé le prix de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis à l'intérieur de la fourchette indiquée jeudi, levant ainsi 747,3 millions de dollars et soulignant la forte demande pour les startups qui cherchent à accéder aux marchés publics.

La société a vendu 30,5 millions d'actions à 24,50 dollars l'unité, alors que la fourchette de prix était comprise entre 23,50 et 25,50 dollars l'action.

Le dynamisme du marché américain des introductions en bourse s'est poursuivi au cours des premières semaines de 2026, plusieurs entreprises cherchant à tirer parti de l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations.

Les actions de la société de garde de crypto-monnaie BitGo

BTGO.N ont ouvert 24,6% au-dessus de leur prix d'introduction en bourse jeudi, marquant le premier début de marché significatif d'une société d'actifs numériques en 2026.

Fondée en 2015 à Columbia, dans le Missouri, EquipmentShare.com propose des locations de matériel de construction, des services de revente et de maintenance et des technologies de chantier par le biais de sa plateforme, T3.

Elle opère dans 373 sites à travers 45 États américains et emploie plus de 7 500 personnes, selon les dépôts réglementaires, et vise à s'étendre à environ 700 sites de location au cours des cinq prochaines années.

La société a enregistré une croissance annuelle composée de son chiffre d'affaires d'environ 140 % depuis son lancement et prévoit un revenu net compris entre 5 et 15 millions de dollars en 2025, contre 2,4 millions de dollars l'année précédente.

Ses bailleurs de fonds comprennent la société de capital-risque Romulus Capital, l'investisseur spécialisé dans les logiciels Insight Venture Partners et la société de rachat BDT & MSD Partners.

Goldman Sachs, UBS Investment Bank et Wells Fargo sont les principaux gestionnaires de l'offre. EquipmentShare.com devrait être cotée au Nasdaq vendredi sous le symbole "EQPT".