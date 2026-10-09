La société dentaire vVardis annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société dentaire vVardis a révélé vendredi que son chiffre d'affaires du premier semestre avait plus que triplé, dans le cadre de son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société, basée à Zoug, en Suisse, a enregistré une perte nette de 27,8 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 28,6 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin 2026, contre une perte nette de 32,1 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 9,1 millions de dollars un an auparavant.

* vVardis, fondée par les sœurs Haley Abivardi et Goly Abivardi, toutes deux dentistes, développe des traitements non invasifs pour les caries à un stade précoce.

* Cette demande intervient alors que le marché américain des introductions en bourse reste sélectif après un début d’année en force, les investisseurs examinant de plus près les valorisations.

* Toutefois, selon les analystes, les entreprises du secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique sont restées largement à l'abri de l'incertitude macroéconomique générale.

* Le fabricant de dispositifs médicaux Centinel Spine a également déposé mercredi une demande en vue d’une introduction en bourse.

* vVardis a indiqué que ses produits avaient été vendus à plus de 20.000 des quelque 110.000 cabinets dentaires généralistes aux États-Unis au 30 juin.

* Elle compte parmi ses investisseurs le fonds spécialisé dans la santé OrbiMed, Heartland Dental et des filiales d’Apollo Global Management.

* Elle prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse notamment pour financer son fonds de roulement, ses frais d’exploitation et ses dépenses d’investissement.

* Goldman Sachs, J.P. Morgan, William Blair, UBS Investment Bank, Deutsche Bank Securities et Apollo Global Securities sont les chefs de file de l'opération.

* La société prévoit de coter ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "VVVV".