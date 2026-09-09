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La société de VTC Lyft nomme Michael Brous au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 14:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lyft LYFT.O a annoncé mercredi que Michael Brous allait devenir son directeur financier, succédant ainsi à Erin Brewer, qui prend sa retraite après avoir supervisé les opérations financières de la société de VTC depuis 2023.

M. Brous, qui prendra ses fonctions le 28 septembre, a occupé plusieurs postes de direction au cours de ses près de huit années passées chez Lyft et dirige actuellement les divisions « solutions urbaines », « sécurité » et « service client » de l'entreprise. L'action Lyft a reculé de plus de 2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* M. Brous a rejoint Lyft en 2018 à la suite de l’acquisition par cette dernière de Motivate, opérateur de vélos en libre-service, où il occupait le poste de vice-président des finances.

* Mme Brewer restera en tant que conseillère jusqu’au 15 décembre afin d’accompagner la transition.

* Lyft a réaffirmé ses prévisions pour le troisième trimestre concernant le chiffre d’affaires brut et le résultat opérationnel ajusté, communiquées le 6 août.

* En tant que responsable des solutions urbaines, M. Brous supervisait plus de 195 000 vélos répartis sur 55 réseaux à travers le monde, notamment Citi Bike à New York et Santander Cycles à Londres.

* M. Brous percevra un salaire de base annuel de 650 000 dollars, susceptible d’être réévalué, et pourra prétendre à une prime annuelle en espèces correspondant à 50 % de son salaire de base, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.

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