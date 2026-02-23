 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société de trésorerie Bitcoin ProCap rachète des actions après l'effondrement du marché des crypto-monnaies
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hannah Lang

La société de trésorerie bitcoin ProCap Financial Inc BRR.O a racheté plus de 148 000 actions ordinaires, a-t-elle déclaré lundi, alors que les prix du bitcoin se sont effondrés et ont entraîné les actions des sociétés de thésaurisation de crypto-monnaie.

ProCap, qui est dirigée par l'entrepreneur Anthony Pompliano, est entrée en bourse par le biais d'une société d'acquisition à but spécial en décembre, après avoir levé plus de 750 millions de dollars auprès d'investisseurs.

Voici quelques détails:

* ProCap a acheté 148 241 actions le 20 février, avec une décote d'environ 35 % par rapport à la valeur nette des actifs qu'elle détient

* La société s'est engagée à réduire encore cette décote "par des rachats d'actions agressifs", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse

* ProCap détient plus de 5 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 326 millions de dollars

* "Tous les grands investisseurs savent que c'est une bonne idée d'acheter des actifs à un prix inférieur à leur valeur", a déclaré M. Pompliano, directeur général et président de ProCap

* Au début du mois, ProCap a accepté d'acquérir CFO Silvia, un outil de gestion financière basé sur l'intelligence artificielle, cofondé par M. Pompliano

* Le bitcoin a chuté de plus de 47 % par rapport à son record historique de plus de 125 000 dollars, atteint en octobre

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

BTC/USD
64 776,0496 USD CryptoCompare -4,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank