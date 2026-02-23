La société de trésorerie Bitcoin ProCap rachète des actions après l'effondrement du marché des crypto-monnaies

La société de trésorerie bitcoin ProCap Financial Inc BRR.O a racheté plus de 148 000 actions ordinaires, a-t-elle déclaré lundi, alors que les prix du bitcoin se sont effondrés et ont entraîné les actions des sociétés de thésaurisation de crypto-monnaie.

ProCap, qui est dirigée par l'entrepreneur Anthony Pompliano, est entrée en bourse par le biais d'une société d'acquisition à but spécial en décembre, après avoir levé plus de 750 millions de dollars auprès d'investisseurs.

Voici quelques détails:

* ProCap a acheté 148 241 actions le 20 février, avec une décote d'environ 35 % par rapport à la valeur nette des actifs qu'elle détient

* La société s'est engagée à réduire encore cette décote "par des rachats d'actions agressifs", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse

* ProCap détient plus de 5 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 326 millions de dollars

* "Tous les grands investisseurs savent que c'est une bonne idée d'acheter des actifs à un prix inférieur à leur valeur", a déclaré M. Pompliano, directeur général et président de ProCap

* Au début du mois, ProCap a accepté d'acquérir CFO Silvia, un outil de gestion financière basé sur l'intelligence artificielle, cofondé par M. Pompliano

* Le bitcoin a chuté de plus de 47 % par rapport à son record historique de plus de 125 000 dollars, atteint en octobre