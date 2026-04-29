La société de transport routier Old Dominion dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une amélioration de ses tarifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des estimations des analystes au titre et aux paragraphes 1, 8 et 9)

Mercredi, le bénéfice du premier trimestre de la société de transport routier Old Dominion Freight Line ODFL.O a dépassé les estimations des analystes, l'amélioration des tarifs ayant atténué l'impact de la baisse des volumes d'expédition.

Old Dominion, l'une des plus grandes entreprises de transport de lots partiels aux États-Unis, a déclaré que son chiffre d'affaires par expédition dans le segment LTL, un indicateur des tarifs, avait augmenté de 5,9% au cours du trimestre.

Au début du mois, la société de transport routier sous contrat J.B. Hunt JBHT.O a déclaré observer des signes de reprise des tarifs de transport routier, sous l'effet d'un resserrement réglementaire de la capacité de transport par camion complet, qui restreint considérablement l'octroi de permis de conduire professionnels aux non-citoyens américains. Cela a entraîné le départ de chauffeurs étrangers et d'une poignée de petits acteurs.

Certains analystes ont toutefois fait remarquer que les entreprises avaient peu de chances d'en tirer des bénéfices significatifs, l'amélioration des tarifs de transport par camion étant tirée par l'offre et non par la demande.

Les entreprises de transport routier américaines sont enlisées dans une accalmie prolongée, l'offre excédentaire ayant fait baisser les tarifs tandis que les coûts d'exploitation continuaient de grimper. Leurs difficultés se sont aggravées au cours de l'année écoulée, la baisse des volumes et l'affaiblissement de la demande ayant été exacerbés par les incertitudes entourant l'évolution des politiques commerciales de l'administration Trump.

Les expéditions de chargements partiels (LTL) d'Old Dominion ont chuté de 7,9% au cours du trimestre janvier-mars. La société tire la quasi-totalité de ses revenus du segment des services LTL.

Le transport LTL consiste à acheminer plusieurs expéditions provenant de différents clients à bord d'un seul camion, qui sont ensuite acheminées via un réseau de centres de service où elles sont transférées vers d'autres camions ayant des destinations similaires.

Le chiffre d'affaires global de la société a baissé de 2,9% pour s'établir à 1,33 milliard de dollars. Il a néanmoins dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,31 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net a également baissé, passant de 1,19 dollar par action il y a un an à 1,14 dollar, mais a dépassé l'estimation de 1,05 dollar par action.