La société de transfert d'argent Wise revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires alors que les volumes de transactions transfrontalières bondissent

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La société de transfert d'argent Wise

WISEa.L WSE.O a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que la croissance de son chiffre d'affaires annuel se situe dans la partie haute de sa fourchette cible, après qu'une forte croissance de sa clientèle et une hausse des volumes de transactions transfrontalières ont stimulé son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

* Wise table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires net pour l’exercice 2027 proche de la fourchette haute de son objectif (15% à 20%) et a maintenu ses prévisions de marge avant impôts proches du haut de sa fourchette (20% à 25%).

* Cette mise à jour reflète la demande croissante de paiements internationaux à faible coût, les consommateurs et les entreprises transférant davantage de fonds à l’étranger et conservant davantage de liquidités sur des plateformes numériques

* Les volumes de paiements transfrontaliers ont augmenté de 22% pour atteindre 71,7 milliards de dollars, tandis que le nombre de clients actifs a progressé de 20% pour s’établir à 12,5 millions

* Toutefois, le taux de commission sur les paiements transfrontaliers, qui mesure les revenus générés par chaque dollar transféré, a baissé à 0,49%, contre 0,52% un an plus tôt, la société ayant réduit ses tarifs pour attirer de nouveaux clients

* Wise a continué à étendre son réseau mondial de paiements, mais ses ambitions de croissance aux États-Unis ont subi un revers en juillet après que les autorités de régulation ont rejeté sa demande d’ visant à créer une banque fiduciaire nationale. L’entreprise a déclaré qu’elle comptait présenter une nouvelle demande de licence

* Le chiffre d’affaires net a progressé de 21% pour atteindre 739,1 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, tandis que les avoirs des clients ont augmenté de 28% pour s’établir à 43,5 milliards de dollars