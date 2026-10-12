La société de technologie quantique IonQ recule après l'acquisition, pour 1,3 milliard de dollars, de la société de cybersécurité Elisity

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(Mise à jour)

12 octobre - ** L'action de la société d'informatique quantique IonQ IONQ.N a reculé de 3,7 % à 38,42 dollars en pré-ouverture lundi, à la suite d'une annonce concernant une opération de fusion-acquisition

** IONQ annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société privée de cybersécurité Elisity pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars

** L'accord prévoit jusqu'à 150 millions de dollars de complément de prix, sous réserve des performances futures d'Elisity

** Le nombre d’actions devant être émises dans le cadre de la transaction sera calculé sur la base d’un prix compris entre 33,07 et 49,61 dollars par action, en fonction du cours moyen pondéré en fonction du volume de l’action IONQ au cours des 20 jours de bourse précédant, sans l’inclure, le troisième jour ouvré avant la date de clôture

** La transaction devrait être finalisée cette année, après quoi Elisity continuera à fonctionner sous sa direction actuelle, notamment sous la houlette de son directeur général actuel, James Winebrenner

** L’action IONQ a clôturé vendredi à 38,89 dollars, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d’environ 15,8 milliards de dollars

** La société a récemment finalisé son acquisition du fabricant de puces SkyWater Technology pour 1,8 milliard de dollars

** À la clôture de vendredi, l’action IONQ affichait une baisse d’environ 11 % depuis le début de l’année. Le titre avait atteint un plus haut historique intrajournalier de 84,64 dollars il y a environ un an, après son introduction en bourse via une opération de fusion avec une SPAC en 2021