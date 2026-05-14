La société de technologie nucléaire Oklo chute après l'annonce d'une cession d'actions d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 mai - ** Les actions d'Oklo OKLO.N , société spécialisée dans les technologies nucléaires soutenue par Sam Altman, ont reculé de 3,2 % à 67,42 $ avant l'ouverture de la bourse, alors que la société cherche à lever des fonds ** OKLO a annoncé mercredi soir une offre publique d'achat (OPC) pouvant atteindre 1 milliard de dollars (au prix du marché) avec Goldman Sachs, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Cantor Fitzgerald, Guggenheim, Canaccord et William Blair comme agents de vente ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de toute vente à des fins générales, pour le fonds de roulement et les dépenses d'investissement, ainsi que pour d'éventuels investissements futurs, conformément au prospectus
** Basée à Santa Clara, en Californie, OKLO compte environ 173,99 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 12 milliards de dollars
** À la clôture de mercredi, l'action affichait une hausse de 40 % depuis le début du trimestre, ce qui la laisse en baisse de 3 % depuis le début de l'année
** Sur les 22 analystes couvrant OKLO, 15 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 6 « conserver » et 1 « vendre »; le cours cible médian est de 92 dollars, selon les données de LSEG
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