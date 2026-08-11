La société de taxis aériens Joby rachète une entreprise spécialisée dans les technologies de défense pour 500 millions de dollars

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Joby Aviation JOBY.N a annoncé mardi son intention d'acquérir la société de technologie de défense Resonant Sciences pour environ 500 millions de dollars, dans le but de développer ses activités sur un marché de la défense en pleine croissance.

Les entreprises spécialisées dans les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) se tournent de plus en plus vers le marché militaire , dans un contexte de hausse des dépenses de défense liée aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'action de Joby, société basée à Santa Cruz, en Californie, a chuté de 6,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Joby prévoit de financer cette opération à hauteur d'environ 450 millions de dollars en liquidités et de 50 millions de dollars en actions ordinaires.

* Basée dans l’Ohio, Resonant conçoit, fabrique et fournit des systèmes avancés de radiofréquence et de mission destinés à des clients américains du secteur de la sécurité nationale.

* Cette opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, permettra à la société issue de la fusion de disposer d'environ 1 million de pieds carrés d’espaces de fabrication, d’intégration et d’essais dans la région de Dayton, dans l’Ohio.

* Une fois l’opération finalisée, Resonant deviendra la branche dédiée à la défense de Joby et intégrera ses technologies d’aéronefs hybrides et d’autonomie, tandis que l’activité d’aéronefs commerciaux de Joby restera axée sur ses projets de taxis aériens électriques.