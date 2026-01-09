La société de stablecoins Rain évaluée à 1,95 milliard de dollars lors de sa dernière levée de fonds

(Ajout de détails et de contexte sur le secteur des crypto-monnaies et sur l'entreprise tout au long de l'opération)

La société Rain a annoncé vendredi qu'elle avait levé 250 millions de dollars lors d'un tour de table mené par ICONIQ, ce qui valorise la société à 1,95 milliard de dollars, alors que l'intérêt des investisseurs pour le secteur des crypto-monnaies continue de croître.

Les stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour conserver une valeur stable en étant rattachées à des actifs tels que le dollar américain. Elles gagnent en popularité auprès des investisseurs, des consommateurs et des grandes institutions financières, à mesure que l'intérêt pour les actifs numériques s'élargit.

Le secteur a bénéficié d'une position plus accommodante des régulateurs sous l'administration Trump, facilitant la voie aux entreprises financières traditionnelles pour explorer les produits crypto.

Le dernier tour de table de la série C porte le financement total de Rain à plus de 338 millions de dollars et intervient quatre mois après le précédent. La société a déclaré que sa valorisation avait été multipliée par plus de dix-sept en seulement dix mois.

Rain fournit aux entreprises une infrastructure permettant d'émettre et de gérer des cartes de paiement et des portefeuilles liés à des stablecoins, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions partout où Visa est accepté.

"Les stablecoins sont en train de devenir rapidement la façon dont l'argent circule au 21e siècle, mais leur adoption par les utilisateurs du monde entier nécessite des cartes et des applications qui fonctionnent tout simplement", a déclaré Farooq Malik, directeur général et cofondateur de Rain, dans un communiqué.

"L'année dernière, notre base de cartes actives a été multipliée par 30 et notre volume de paiement annualisé par 38, mais nous n'en sommes qu'au début."

Il a ajouté que le capital serait utilisé pour pénétrer de nouveaux marchés, passer à l'échelle supérieure et soutenir le lancement d'autres entreprises.

Parmi les autres investisseurs de ce dernier tour de table figurent Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest et Endeavor Catalyst.