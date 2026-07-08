La société de services pétroliers Baker Hughes va licencier 174 employés à Houston

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société américaine de services pétroliers Baker Hughes BRK.O va licencier 174 employés à Houston, selon les chiffres de la Commission de l'emploi du Texas.
L'entreprise comptait environ 56 000 employés à la fin de l'année 2025.
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