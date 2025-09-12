La société de services financiers JTC est en pourparlers avec ses concurrents Warburg et Permira en vue d'une OPA

Les actions de JTC augmentent de 11,3 % dans le cadre des négociations de rachat

JTC a rejeté les propositions antérieures de Warburg et Permira

La société de services financiers JTC Plc JTC.L , cotée à Londres, a déclaré vendredi qu'elle était en pourparlers séparés avec les sociétés de capital-investissement Warburg et Permira, après avoir rejeté les propositions de rachat antérieures des deux prétendants rivaux.

Les actions de JTC ont bondi de 11,3 % pour atteindre un niveau record de 1 306 pence, ce qui porte l'évaluation boursière de l'entreprise à plus de 2 milliards de livres (2,71 milliards de dollars), après que Bloomberg News a fait état de l'intérêt de Warburg plus tôt dans la journée.

JTC devient la dernière cible d'une offre publique d'achat cotée à Londres au milieu d'une possible guerre des offres, les sociétés de capital-investissement continuant à lorgner sur les entreprises britanniques en raison de leurs valorisations relativement faibles.

JTC a déclaré avoir rejeté deux propositions de Warburg, société basée à New York, les 5 et 11 septembre respectivement. Elle est en pourparlers avec Warburg au sujet d'une troisième proposition révisée.

JTC a également indiqué qu'elle avait rejeté trois propositions de Permira et qu'elle se trouvait actuellement dans les premières phases des discussions concernant une quatrième offre révisée possible.

La société JTC, basée à Jersey, n'a pas divulgué les prix auxquels les propositions ont été faites.

Permira doit annoncer une offre ferme pour JTC d'ici le 26 septembre ou se retirer, tandis que Warburg a jusqu'au 10 octobre pour le faire, a déclaré JTC.

Dans le cadre d'autres rachats menés par des fonds d'investissement privés, Blackstone est sur le point de conclure un accord pour acheter Warehouse REIT WHRW.L , tandis que KKR a accepté de racheter Spectris SXS.L dans le cadre de la plus grosse opération britannique de l'année jusqu'à présent.

(1 $ = 0,7384 livre)