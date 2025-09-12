 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société de services financiers JTC est en pourparlers avec ses concurrents Warburg et Permira en vue d'une OPA
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de JTC augmentent de 11,3 % dans le cadre des négociations de rachat

*

JTC a rejeté les propositions antérieures de Warburg et Permira

(Réécriture de l'ensemble de la déclaration de JTC, des détails et du contexte)

La société de services financiers JTC Plc JTC.L , cotée à Londres, a déclaré vendredi qu'elle était en pourparlers séparés avec les sociétés de capital-investissement Warburg et Permira, après avoir rejeté les propositions de rachat antérieures des deux prétendants rivaux.

Les actions de JTC ont bondi de 11,3 % pour atteindre un niveau record de 1 306 pence, ce qui porte l'évaluation boursière de l'entreprise à plus de 2 milliards de livres (2,71 milliards de dollars), après que Bloomberg News a fait état de l'intérêt de Warburg plus tôt dans la journée.

JTC devient la dernière cible d'une offre publique d'achat cotée à Londres au milieu d'une possible guerre des offres, les sociétés de capital-investissement continuant à lorgner sur les entreprises britanniques en raison de leurs valorisations relativement faibles.

JTC a déclaré avoir rejeté deux propositions de Warburg, société basée à New York, les 5 et 11 septembre respectivement. Elle est en pourparlers avec Warburg au sujet d'une troisième proposition révisée.

JTC a également indiqué qu'elle avait rejeté trois propositions de Permira et qu'elle se trouvait actuellement dans les premières phases des discussions concernant une quatrième offre révisée possible.

La société JTC, basée à Jersey, n'a pas divulgué les prix auxquels les propositions ont été faites.

Permira doit annoncer une offre ferme pour JTC d'ici le 26 septembre ou se retirer, tandis que Warburg a jusqu'au 10 octobre pour le faire, a déclaré JTC.

Dans le cadre d'autres rachats menés par des fonds d'investissement privés, Blackstone est sur le point de conclure un accord pour acheter Warehouse REIT WHRW.L , tandis que KKR a accepté de racheter Spectris SXS.L dans le cadre de la plus grosse opération britannique de l'année jusqu'à présent.

(1 $ = 0,7384 livre)

