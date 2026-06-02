La société de services énergétiques Tetra Technologies recule après une offre publique de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juin - ** Les actions de la société de services énergétiques Tetra Technologies TTI.N ont chuté de 11,3 % après la clôture de la bourse, à 9,66 dollars, à la suite de l'annonce d'une émission d'actions ** TTI, dont le siège social est situé à Spring, au Texas, lance une émission d'actions d'un montant de 100 millions de dollars
** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales, notamment pour financer une partie des coûts de construction de son projet de brome en Arkansas
** JP Morgan est le chef de file de l'opération, aux côtés de Jefferies
** TTI compte environ 135,4 millions d'actions en circulation
** L'action a clôturé en hausse de 5,1 % à 10,89 $ mardi, en hausse de 16 % depuis le début de l'année
** 4 analystes sur 5 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 1 "conserver"; objectif de cours médian de 11,50 $, selon les données de LSEG
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