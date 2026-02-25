 Aller au contenu principal
La société de semi-conducteurs Ultra Clean chute après l'annonce d'une offre de 400 millions de dollars de titres convertibles
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février -

** Les actions de la société Ultra Clean Holdings UCTT.O , spécialisée dans les équipements et les tests de semi-conducteurs, ont baissé de 5,1 % à 63,90 dollars après la publication d'une nouvelle augmentation de capital

** La société basée à Hayward, en Californie, annonce un placement privé de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement, le remboursement anticipé d'une partie du prêt à terme et d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** Elle a également l'intention de racheter jusqu'à 40 millions de dollars de ses actions pour faciliter les couvertures et payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** La société a environ 45,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars

** Les actions d'UCTT ont terminé le mercredi en baisse de 6,4 % à 67,32 $, réduisant le gain YTD à 166 % ** Les 4 analystes sont tous haussiers; PT médian de 77,50 $ en hausse par rapport à 35 $ il y a un mois, selon LSEG

