La société de sciences de la vie Avantor en baisse ; BofA la rétrograde à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la société de sciences de la vie Avantor AVTR.N en baisse de 1% à 11,05 dollars

** BofA rétrograde l'action de "acheter" à "neutre"

** La société de courtage note que la faible conversion du carnet de commandes, les problèmes de fiabilité de l'équipement et la dynamique concurrentielle permanente créeront de l'incertitude à court terme

** La société de courtage ajoute que l'évaluation d'AVTR reste attrayante et qu'elle est constructive sur la plateforme à plus long terme, mais qu'elle estime qu'une position prudente est appropriée à court terme jusqu'à ce que des progrès constants soient évidents

** 4 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver", 1 courtier évalue l'action à "vendre" ou plus; le PT médian est de 28 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~50% depuis le début de l'année