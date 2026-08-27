Le moral des ménages allemands s'améliore

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le moral des ménages allemands devrait sensiblement s'améliorer en septembre grâce à des perspectives de revenus plus favorables, même s'ils restent prudents dans leurs dépenses, selon un baromètre publié jeudi.

L'indice global du climat de consommation pour le mois de septembre a augmenté de 2,8 points à -26,6 points, selon les instituts GfK et NIM qui ont interviewé environ 2.000 personnes entre le 30 juillet et le 10 août.

Les Allemands devraient moins épargner qu'avant et surtout s'attendent à voir leurs revenus s'améliorer, estiment les instituts.

Les anticipations de revenus ont progressé de 16,2 points pour atteindre une valeur positive de 1,7 point. "Il s'agit du niveau le plus élevé depuis six mois", relève le NIM, dans son communiqué.

Ces chiffres s'inscrivent dans un cadre globalement plus positif qu'avant pour la première économie européenne.

"Les signaux en provenance du secteur économique sont eux aussi globalement positifs", a souligné Rolf Bürkl, responsable du climat des consommateurs chez NIM, cité dans le communiqué.

Il a ainsi rappelé les bons chiffres de la croissance du deuxième trimestre, meilleurs que prévus: une hausse de 0,3% du produit intérieur brut (PIB), selon des chiffres définitifs publiés mardi par l'institut Destatis.

M. Bürkl a aussi souligné le bon moral des patrons attesté par le baromètre de l'institut Ifo publié mardi.

Cet indicateur scruté par le milieu des affaires a bondi à 88,8 points en août, 2,1 points de plus qu'en juillet, d'après un communiqué. Les analystes sondés par la plateforme Factset tablaient sur une maigre hausse de 0,3 point.

La première économie européenne semble ainsi avoir mieux absorbé le choc énergétique provoqué par le conflit entre l'Iran et les États-Unis et la fermeture du détroit d'Ormuz, crucial pour le commerce d'hydrocarbures.