La société de placement immobilier Mid-America Apartment prévoit des fonds d'exploitation ajustés (AFFO) annuels inférieurs aux estimations
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 23:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mid-America Apartment Communities

MAA.N a prévu des fonds d'exploitation ajustés annuels (AFFO) inférieurs aux estimations des analystes mercredi, reflétant la pression d'un marché excédentaire, l'incertitude économique continue et le ralentissement de la croissance de l'emploi.

La société d'investissement immobilier basée à Memphis, dans le Tennessee, gère plus de 250 immeubles d'habitation dans les régions du sud-est, du sud-ouest et du centre du littoral atlantique. Elle compte des villes comme Austin, Memphis et Phoenix parmi ses principaux marchés.

La société s'attend à ce que le FFO ajusté de base, une mesure clé de la performance d'une FPI, se situe entre 7,70 et 7,82 dollars par action pour 2025, dont le point médian est inférieur à l'estimation des analystes de 8,74 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a affiché un FFO ajusté de 1,81 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation de 2,19 $ par action.

Valeurs associées

MID-AMER AP REIT
126,280 USD NYSE -3,37%
