La société de nutrition rapide "ALRPD" démontre une forte dynamique et une exécution stratégique au premier trimestre 2024

• ALRPD s'associe avec la principale agence média australienne pour renforcer sa portée directe aux consommateurs et accélérer les ventes en ligne, signalant une initiative stratégique visant à améliorer la pénétration du marché et stimuler la croissance.



• La collaboration avec une prestigieuse université américaine pour une vaste étude clinique sur la perte de poids, avec le PDG d'ALRPD nommé au conseil des parties prenantes, consolide le leadership de l'entreprise dans l'innovation en matière de santé et de bien-être.



• La conclusion réussie de tous les bons de conversion en circulation en mars 2024 positionne ALRPD pour des initiatives stratégiques visant une croissance et une création de valeur durables, soulignant son engagement à fournir de la valeur aux actionnaires et un impact sur la santé mondiale.