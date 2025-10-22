La société de négoce de cryptomonnaies FalconX rachète 21shares pour étendre son offre d'ETF

FalconX a déclaré mercredi qu'elle allait racheter la société de gestion d'investissements en crypto-monnaies 21shares, alors que la société de négoce d'actifs numériques cherche à étendre son offre de fonds négociés en bourse.

L'accord intervient un peu plus d'un mois après que le principal régulateur de Wall Street a supprimé le dernier obstacle à la création de dizaines de nouveaux ETF liés aux crypto-monnaies, du solana au dogecoin.

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

L'administration Trump s'est alignée sur le secteur des actifs numériques par le biais d'une clarté réglementaire attendue depuis longtemps, marquant un revirement radical par rapport aux années de lutte et à une bataille juridique qui a ouvert la voie à l'approbation du premier ETF bitcoin en janvier 2024.

"Nous assistons à une puissante convergence entre les actifs numériques et les marchés financiers traditionnels, car les crypto ETP (exchange-traded products) ouvrent de nouveaux canaux de participation des investisseurs par le biais de structures réglementées et familières", a déclaré le directeur général de FalconX, Raghu Yarlagadda.

Fondée en 2018 par Hany Rashwan et Ophelia Snyder, 21shares gère aujourd'hui plus de 11 milliards de dollars d'actifs à travers des dizaines de produits.

FalconX prévoit de tirer parti de l'expertise de 21shares en matière d'ETF crypto et de sa plateforme de courtage pour faire progresser l'adoption des produits d'investissement en actifs numériques.

Bien que la mise à jour des normes de la Securities and Exchange Commission devrait déclencher une avalanche d'ETF cryptographiques, la fermeture du gouvernement américain pourrait réduire la capacité de l'agence à examiner et à approuver ces dépôts.

Les fonds à fort effet de levier qui suivent les crypto-monnaies et les entreprises connexes suscitent également de plus en plus d'inquiétudes . Au début du mois, le secteur a connu sa plus forte chute jamais enregistrée après que le président américain Donald Trump a ravivé les tensions commerciales avec la Chine.

FalconX, qui a été évaluée à 8 milliards de dollars lors d'un tour de financement en 2022, a facilité un volume d'échanges de plus de 2 000 milliards de dollars et dispose d'une base de clients dépassant les 2 000 institutions.