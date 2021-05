La société de Martin Gilbert acquiert un gestionnaire écossais

(NEWSManagers.com) - AssetCo, la société présidée par Martin Gilbert, va acquérir la totalité du capital de Saracen Fund Managers pour un montant de 2,75 millions de livres.

Saracen est une société de gestion indépendante fondée à la fin des années 1990 et basée à Edimbourg. Composée de 5 employés, elle affiche un encours sous gestion de 120 millions de livres répartis dans trois fonds. Le plus gros, Global Income and Growth Fund, représente plus de 100 millions de livres.

A l' issue de l' opération, Saracen continuera ses activités depuis l' Ecosse sous sa propre marque. Martin Gilbert, l' ancien patron de Standard Life Aberdeen, et Peter McKellar, rejoindront le conseil d' administration de la boutique.

" Le projet d' acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale d'AssetCo consistant à acquérir et à investir dans des entreprises de gestion d'actifs et de patrimoine " , explique Peter McKellar, président adjoint et directeur général.

AssetCo, qui est détenue à 9,9 % par Martin Gilbert et qui est cotée sur l' AIM, a déjà acquis une participation de 5,9 % dans River & Mercantile.