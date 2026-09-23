La société de location d'uniformes Cintas revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande

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Cintas Corp CTAS.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, misant sur une demande solide pour ses services de location d’uniformes et de sécurité au travail, malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques.

La croissance régulière de l'emploi dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la fonction publique a soutenu la demande pour les services de l'entreprise, alors même que les entreprises d'autres secteurs se sont montrées plus prudentes en matière de recrutement.

Sa croissance a été soutenue par des contrats de location et de maintenance récurrents, ainsi que par des opportunités de vente de produits et services supplémentaires à ses clients existants.

Voici quelques détails:

* Cintas prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 12,15 et 12,27 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures situées entre 12,10 et 12,25 milliards de dollars.

* Elle prévoit un bénéfice ajusté annuel compris entre 5,45 et 5,54 dollars par action, contre une fourchette précédente de 5,36 à 5,50 dollars par action.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre de cette société de location d'uniformes a progressé de 10,9 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 3,01 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur une hausse d'environ 10 %, à 2,98 milliards de dollars.

* Son bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 1,39 dollar par action, dépassant les estimations de 1,35 dollar par action.

* La société, qui fournit des produits et services destinés au monde du travail, allant des uniformes et des chiffons d'atelier aux équipements de sécurité et de protection contre les incendies, prévoit désormais que l’acquisition, pour 5,5 milliards de dollars, de son concurrent plus modeste UniFirst

UNF.N soit finalisée avant la fin de l’année civile 2026, alors qu’elle tablait auparavant sur une finalisation au second semestre 2026.