La société de jeux sportifs Underdog renforce son équipe de direction quelques jours après le lancement de ses contrats événementiels

La société de jeux sportifs Underdog a déclaré mardi qu'elle avait embauché de nouveaux directeurs financiers et marketing, renforçant ainsi sa direction quelques jours après avoir mis en place des contrats événementiels pour les paris sur les ligues sportives.

La société, qui propose des jeux de sports fantastiques et des paris sportifs sous licence, a nommé Rishi Garg au poste de directeur financier. Ancien cadre de X, anciennement appelé Twitter, Garg était dernièrement associé à la société d'investissement Mayfield, où il se concentrait sur les transactions avec les consommateurs.

Kimberly Pointer Corbett - précédemment cadre supérieur chez Warner Bros Games, qui fait partie de Warner Bros Discovery

WBD.O - a été nommée directrice du marketing d'Underdog.

Ces embauches pourraient aider l'entreprise à se développer au-delà de ses racines et à se tailler une place dans les contrats événementiels, un marché dominé par des entreprises de premier plan telles que Kalshi, Polymarket et Robinhood

HOOD.O .

Au début du mois, Underdog s'est associé à la branche américaine de Crypto.com spécialisée dans les produits dérivés pour lancer des contrats événementiels qui permettraient aux utilisateurs de tirer profit des pronostics de toutes les grandes ligues sportives, y compris la NFL, le football universitaire, la NBA et la MLB.

Si ces contrats ont attiré l'attention pour des paris culturels tels que les élections et les résultats des cérémonies de remise de prix, les dirigeants d'Underdog affirment que le sport alimentera l'essentiel de la croissance future.

"C'est une sorte de mine d'or cachée à la vue de tous", a déclaré Garg lors d'une interview.

Certains régulateurs et critiques ont toutefois mis en évidence le fait que les contrats d'organisation d'événements pourraient servir de porte dérobée aux jeux d'argent, à l'adresse . Mais Pointer Corbett, d'Underdog, a déclaré que ces contrats comblent une lacune importante dans la manière dont les fans s'engagent dans le sport.

"Nous sommes là pour rendre le sport plus amusant. Et lorsque les fans veulent des informations et du contenu sportifs, nous voulons qu'ils pensent à Underdog", a-t-elle déclaré lors d'une interview.

Fondée en 2020, Underdog prévoit un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars cette année.