Dimitri Payet se lance dans la musique !
22/12/2025

Bientôt le featuring avec Kondo ?

Libre de tout contrat depuis son départ de Vasco da Gama, Dimitri Payet met à profit son temps libre pour soutenir des causes honorables. Ce lundi, l’ancien attaquant de l’OM a poussé la chansonnette aux côtés du réalisateur Olivier Marchal et des artistes Loïc Guer et Levon Khozian. Au programme, une reprise enregistrée du titre « Petit Papa Noël » de Tino Rossi au profit de l’association marseillaise Soleil Bleu Azur.…

TJ pour SOFOOT.com

Sport
