Dimitri Payet se lance dans la musique !
Bientôt le featuring avec Kondo ?
Libre de tout contrat depuis son départ de Vasco da Gama, Dimitri Payet met à profit son temps libre pour soutenir des causes honorables. Ce lundi, l’ancien attaquant de l’OM a poussé la chansonnette aux côtés du réalisateur Olivier Marchal et des artistes Loïc Guer et Levon Khozian. Au programme, une reprise enregistrée du titre « Petit Papa Noël » de Tino Rossi au profit de l’association marseillaise Soleil Bleu Azur.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
