Clément Guillot : « À 0-0 à la mi-temps, on s’est pris à rêver »
information fournie par So Foot 22/12/2025 à 20:04

Vaillants pendant 90 minutes contre l'Olympique lyonnais, le FC Saint-Cyr Collonges a bien fait valoir son statut de petit poucet. Modeste équipe de Régional 1, ce club de la métropole de Lyon a vécu pendant plusieurs semaines la frénésie de la Coupe de France. Une épopée vécue à travers son entraîneur Clément Guillot, déjà habitué de la compétition.

À quel point ça change la vie, de jouer un tel match de Coupe de France ?

Le dimanche de notre qualification avait déjà un peu tout changé, mais le tirage nous a envoyés dans une autre dimension. Il fallait s’organiser, trouver un stade, pendant qu’on devait jouer d’autres matchs en championnat. L’Olympique lyonnais nous a aidé à assurer, car on n’avait pas l’habitude de s’occuper de la sécurité à un point professionnel. Ils nous ont permis de se concentrer sur tout le reste. À savoir, lancer une commande d’écharpes, organiser la billetterie, un petit kop pour nos supporters. Et ils nous l’ont bien rendu, car au dernier entraînement sous une pluie battante, il y avait une centaine pour nous accompagner ! Tous chauds avec des tambours, à nous pousser tard le soir. On a même pu en laisser certains pour faire la reconnaissance terrain avec nous.…

Propos recueillis par Mathieu Plasse.

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com

