La société de jeux d'argent Cirsa, soutenue par Blackstone, progresse après un relèvement de ses prévisions
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de la société de jeux d'argent Cirsa CIRSA.MC , soutenue par Blackstone, augmentent d'environ 4 % après que la société ait réalisé un bénéfice net au troisième trimestre et mis à jour ses prévisions pour l'ensemble de l'année

** Le bénéfice net de Cirsa s'est élevé à 15,2 millions d'euros (17,5 millions de dollars) au cours du trimestre, contre une perte de 10,3 millions d'euros il y a un an

** La société basée à Barcelone a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices de base pour l'ensemble de l'année, les situant entre 750 et 753 millions d'euros, au lieu des 740-750 millions d'euros précédemment annoncés

** Les résultats "mettent en évidence la dynamique sous-jacente en cours", selon Jefferies, qui ajoute que la faible performance récente du cours de l'action est en contradiction avec la révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année

** En incluant les gains de la séance, les actions ont baissé d'environ 14% depuis que Cirsa a été cotée en juillet par le géant du capital-investissement Blackstone BX.N lors d'une introduction en bourse qui l'a valorisée à 2,52 milliards d'euros

(1 $ = 0,8676 euro)

