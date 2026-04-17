La société de gestion foncière EagleRock annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails sur les documents tout au long du texte)

La société de gestion foncière EagleRock Land a fait état d'un chiffre d'affaires annuel en hausse dans les documents déposés jeudi en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis, se positionnant comme une rare cotation dans le secteur de l'énergie dans un contexte de regain d'intérêt des investisseurs pour ce secteur.

La société basée à Houston a déclaré une perte nette de 73,1 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, soit une perte plus importante que celle de 1,1 million de dollars un an plus tôt. Son chiffre d'affaires est passé de 17,7 millions de dollars à 72,2 millions de dollars.

L'introduction en bourse intervient alors que les cotations de pétrole et de gaz aux États-Unis restent rares après des années de prudence de la part des investisseurs, même si la flambée des prix du brut, due au conflit au Moyen-Orient et aux perturbations du détroit d'Ormuz, ravive l'intérêt pour les actifs énergétiques.

EagleRock génère des revenus en percevant des redevances et des droits sur les activités pétrolières et gazières menées sur les terrains qu'elle possède ou contrôle, plutôt qu'en procédant elle-même à des forages, ce qui lui permet de percevoir des revenus essentiellement basés sur les droits, avec des coûts d'exploitation limités.

La société possède ou contrôle environ 236 000 acres dans le bassin permien, l'une des régions productrices de pétrole les plus prolifiques au monde, qui s'étend de l'ouest du Texas au sud-est du Nouveau-Mexique.

Le bassin permien est divisé en deux zones principales: le bassin Midland, situé principalement au Texas, et le bassin Delaware, qui s'étend dans l'ouest du Texas et au Nouveau-Mexique.

La société n'a pas révélé le montant qu'elle souhaite lever, mais Reuters a rapporté plus tôt , citant des personnes familières avec le dossier, qu'EagleRock vise une valorisation comprise entre 1 et 2 milliards de dollars.

Goldman Sachs, Barclays, J.P. Morgan, Piper Sandler et Raymond James figurent parmi les preneurs fermes de l'offre.

EagleRock a l'intention de coter ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "EROK"