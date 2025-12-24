La société de gestion de flotte Motive Technologies révèle une croissance de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La société de gestion de flotte alimentée par l'IA Motive Technologies a révélé mardi une hausse de son chiffre d'affaires sur neuf mois dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises envisagent de s'introduire en bourse au début de l'année prochaine.

La société basée à San Francisco, en Californie, a déclaré une perte nette de 138,5 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 327,3 millions de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre une perte de 113,9 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 268,9 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.

L'offre intervient alors que les émetteurs cherchent à s'introduire en bourse au début de l'année prochaine, après les fêtes de fin d'année, afin de profiter de conditions de marché favorables, le distributeur de carburant ARKO Petroleum et la société de technologie de construction EquipmentShare.com figurant parmi les récents déposants d'une demande d'introduction en bourse.

Motive Technologies sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "MTVE".

Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan en 2025, mais les attentes d'un rebond plus important ont été freinées par la volatilité induite par les tarifs douaniers, une fermeture prolongée du gouvernement et un effondrement en fin d'année des actions liées à l'intelligence artificielle.

Motive, fondée en 2013, fournit des outils alimentés par l'IA pour gérer les flottes et les opérations, aidant les clients à améliorer la sécurité, à gérer les véhicules et les équipements, à suivre les dépenses et à automatiser les tâches liées à la main-d'œuvre et à la conformité dans des secteurs tels que la logistique, la construction, l'énergie et la fabrication.

Halliburton, KONE, Komatsu, NBCUniversal et Maersk figurent parmi ses clients.

J.P. Morgan, Citigroup, Jefferies et Barclays figurent parmi les souscripteurs de l'offre.