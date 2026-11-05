La société de fintech SS&C en hausse après avoir levé 1,05 milliard de dollars grâce à une émission d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions SSNC.O du fournisseur de technologies financières SS&C Technologies Holdings ont progressé de 1,3 % à 80,60 dollars en début de séance jeudi, après avoir obtenu une levée de fonds destinée à refinancer sa dette

** SSNC, dont le siège se trouve à Windsor, dans le Connecticut, a annoncé jeudi matin le prix d’une émission privée d’obligations convertibles à 2,75 % d’un montant de 1,05 milliard de dollars (,), arrivant à échéance le 1er décembre 2031

** Le montant de l’offre a été porté à 1,05 milliard de dollars ; le prix de conversion, fixé à 99,46 dollars, est supérieur de 25 % au dernier cours de clôture de l’action, qui s’établissait à 79,57 dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission, ainsi que des emprunts contractés dans le cadre de prêts à terme et d’une ligne de crédit, pour rembourser 2 milliards de dollars de capital restant dû sur ses obligations de premier rang à 5,5 % échéant en 2027

** Elle prévoit également d’utiliser environ 99 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de « capped call » visant à compenser la dilution; le prix plafond de 139,25 dollars est supérieur de 75 % au dernier cours de l’action

** La société rachetera simultanément pour 100 millions de dollars de ses actions auprès des acquéreurs initiaux des obligations convertibles afin de faciliter la couverture

** L’action a reculé d’environ 8 % depuis le début de l’année, alors que l’indice Nasdaq .IXIC a progressé d’environ 8 %

** La recommandation moyenne de 10 analystes est « acheter »; l'objectif de cours médian est de 101 dollars, selon LSEG