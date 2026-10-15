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La société de fintech Ramp valorisée à 60 milliards de dollars lors d'un tour de financement primaire
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 13:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ramp a annoncé jeudi avoir levé 1,85 milliard de dollars lors d'un tour de table de financement primaire qui a valorisé l'entreprise de technologie financière à 60 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions
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