La société de fintech Ramp valorisée à 60 milliards de dollars lors d'un tour de financement primaire

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Ramp a annoncé jeudi avoir levé 1,85 milliard de dollars lors d'un tour de table de financement primaire qui a valorisé l'entreprise de technologie financière à 60 milliards de dollars.