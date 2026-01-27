La société de divertissement en direct Venu s'effondre à la suite du lancement d'une offre d'actions

** Les actions de la société d'hôtellerie et de divertissement Venu Holding VENU.A ont baissé de 16,2 % à 7,20 $ dans les échanges prolongés, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** La société basée à Colorado Springs, Colorado, lance () une offre d'actions de 75 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer une partie des coûts de développement de The Sunset McKinney, The Sunset Broken Arrow et The Sunset El Paso, pour finaliser l'achat d'une propriété à Centennial, Colorado, pour développer un music-hall intérieur et un restaurant sur cette propriété, entre autres objectifs

** La société a ~42,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 370 millions de dollars

** Les actions ont terminé en baisse de 3,3 % à 8,59 $ mardi, en baisse de ~13 % au cours de l'année écoulée ** VENU a été introduite en bourse en novembre 2024 pour un montant de 12 millions de dollars au prix de 10 $