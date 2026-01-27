 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société de divertissement en direct Venu s'effondre à la suite du lancement d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier -

** Les actions de la société d'hôtellerie et de divertissement Venu Holding VENU.A ont baissé de 16,2 % à 7,20 $ dans les échanges prolongés, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** La société basée à Colorado Springs, Colorado, lance () une offre d'actions de 75 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer une partie des coûts de développement de The Sunset McKinney, The Sunset Broken Arrow et The Sunset El Paso, pour finaliser l'achat d'une propriété à Centennial, Colorado, pour développer un music-hall intérieur et un restaurant sur cette propriété, entre autres objectifs

** Deutsche Bank et ThinkEquity joint boo

krunners

** La société a ~42,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 370 millions de dollars

** Les actions ont terminé en baisse de 3,3 % à 8,59 $ mardi, en baisse de ~13 % au cours de l'année écoulée ** VENU a été introduite en bourse en novembre 2024 pour un montant de 12 millions de dollars au prix de 10 $

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
33,530 EUR XETRA +1,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank