information fournie par Reuters • 09/01/2026 à 21:51

La société de distribution électrique Forgent Power dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de distribution électrique Forgent Power Solutions a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi.