La société de développement de médicaments Lycia Therapeutics vise une valorisation de 938 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le développeur de médicaments Lycia Therapeutics a déclaré mardi qu'il visait une valorisation pouvant atteindre 937,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises de biotechnologie affluent vers le marché des introductions en bourse.

La société, basée à South San Francisco, en Californie, cherche à lever jusqu’à 264,6 millions de dollars lors de cette introduction en bourse en proposant 14,7 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune.

Le secteur de la santé a été le pilier de la vague d’introductions en bourse de cet automne, sur un marché par ailleurs morose, les investisseurs se montrant plus sélectifs dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

Les développeurs de médicaments City Therapeutics

CTY.O et Iambic Therapeutics IAM.O , soutenu par Nvidia, sont entrés en bourse à New York la semaine dernière. Aspen Neuroscience et Bambusa Therapeutics ont également déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis au début du mois.

« Les investisseurs avisés s’intéressent également aux noms moins connus. Les récentes demandes d’introduction en bourse laissent présager que le quatrième trimestre comptera davantage d’opérations que celle d’Anthropic », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

« Certaines de ces petites et moyennes capitalisations pourraient bien être les leaders de demain. »

Lycia, fondée par Carolyn Bertozzi, lauréate du prix Nobel, développe des médicaments destinés à traiter les maladies auto-immunes, inflammatoires et allergiques.

Son médicament expérimental, le LCA-0061, fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase précoce destiné à traiter les patients souffrant d’allergies alimentaires.

Depuis sa création en 2019, la société a levé environ 266,6 millions de dollars auprès d’investisseurs de premier plan dans le secteur des sciences de la vie. Parmi ses principaux actionnaires figurent Versant Ventures, Venrock Healthcare, Redmile Group, RTW Investments, Janus Henderson et Blue Owl.

Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI et Guggenheim Securities sont les co-chefs de file de l’opération. Lycia sera cotée au Nasdaq sous le symbole « LYCA ».