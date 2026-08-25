La société de défense Ursa Major va entrer en bourse dans le cadre d'une opération avec une SPAC d'une valeur de 2,3 milliards de dollars

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La société aérospatiale et de défense Ursa Major va entrer en bourse aux États-Unis dans le cadre d'une opération de 2,3 milliards de dollars avec la société à chèque en blanc Bleichroeder Acquisition Corp. III, ont annoncé mardi les deux entreprises. Cette opération intervient alors que les start-ups et les fournisseurs de technologies de défense suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de demande croissante d’armes moins coûteuses pouvant être produites rapidement, notamment des drones, des systèmes autonomes ainsi que les fusées et missiles utilisés pour les contrer.

* Cette opération implique une valorisation pré-financement d’Ursa Major d’environ 1,6 milliard de dollars et une valorisation post-transaction d’environ 2,3 milliards de dollars.

* La transaction comprend au moins 350 millions de dollars d’investissement privé dans le capital d’une société cotée en bourse (PIPE) mené par Inflection Point.

* Les fonds levés permettront d’accélérer l’expansion des capacités de production d’Ursa Major dans les domaines des moteurs-fusées à propergol solide, du système de missile HAVOC et des moteurs hypersoniques à propergol liquide, ont indiqué les entreprises.

* Fondée en 2015, la société basée à Berthoud, dans le Colorado, fabrique des moteurs-fusées, des systèmes hypersoniques et des moteurs-fusées à propergol solide destinés à l’exploration spatiale et à la défense nationale.

* Ursa Major a réalisé plus de 5 500 essais au sol et 140 000 secondes d’essais et ses moteurs ont propulsé plus d’une douzaine de missions hypersoniques couronnées de succès, selon les sociétés.

* Cantor agit en tant que banque conseil principal de Bleichroeder, tandis que Moelis est le conseiller exclusif d’Ursa Major sur les marchés de capitaux.