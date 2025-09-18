La société de cybersécurité Netskope évaluée à 8,79 milliards de dollars lors de son introduction en bourse au Nasdaq

Les actions de Netskope NTSK.O ont augmenté de plus de 21 % lors de leur introduction en bourse sur le Nasdaq jeudi, donnant à la société de cybersécurité une capitalisation boursière de 8,79 milliards de dollars.