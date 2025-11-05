La société de cybersécurité Armis évaluée à 6,1 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Armis a annoncé mercredi avoir levé 435 millions de dollars lors de son tour de table, ce qui valorise l'entreprise de cybersécurité israélo-américaine à 6,1 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 45 % en un peu plus d'un an.

La demande d'outils de prévention des menaces numériques a explosé à la suite d'attaques ciblées contre des infrastructures électroniques critiques utilisées par des entreprises et des gouvernements.

Une série de cyberattaques a coûté des milliards en pertes monétaires et en fuites de données dans le monde entier rien que cette année , et les législateurs ont appelé à faire de la cyber-résilience une priorité au niveau du conseil d'administration.

Le dernier financement d'Armis a été mené par la plateforme d'investissements alternatifs de Goldman Sachs GS.N , l'investisseur existant CapitalG ayant également participé au tour de table.

La société basée à San Francisco, en Californie, a déclaré que les fonds seront utilisés pour exécuter son plan triennal, impliquant d'atteindre un milliard de dollars de revenus récurrents annuels et de se préparer à une première offre publique.

Fondée en 2016, Armis sécurise les appareils connectés en temps réel pour les protéger contre les cybermenaces, et sert plus de 40 % des entreprises du Fortune 100.