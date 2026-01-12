 Aller au contenu principal
La société de crypto-monnaies BitGo vise une valorisation de 1,96 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 7) par Prakhar Srivastava

La startup BitGo, spécialisée dans la conservation de crypto-monnaies, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 1,96 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, cherchant à exploiter l'appétit des investisseurs pour les entreprises de crypto-monnaies.

La société basée à Palo Alto, en Californie, et certains de ses actionnaires actuels visent à lever jusqu'à 201 millions de dollars en offrant 11,8 millions d'actions dont le prix est compris entre 15 et 17 dollars chacune.

Le marché des introductions en bourse devrait poursuivre son redressement cette année, en s'appuyant sur l'élan amorcé en 2025 , malgré des difficultés telles que la volatilité due aux tarifs douaniers, une fermeture prolongée du gouvernement et un effondrement en fin d'année des actions liées à l'IA.

Davantage d'entreprises cryptographiques prévoient de s'introduire en bourse, notamment la bourse Kraken, après que l'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N et la bourse de cryptomonnaies Bullish BLSH.N ont fait leurs débuts remarqués en bourse l'année dernière.

Le secteur a toutefois été confronté à des turbulences à la suite d'une chute brutale des crypto-monnaies en octobre, ce qui a mis la barre plus haut pour les entreprises à la recherche d'un soutien de la part des investisseurs.

La pression récente sur les valorisations de l'IA et de la technologie a renforcé la surveillance des investisseurs sur les actifs à risque, provoquant une "fuite vers la qualité" qui favorise les entreprises réglementées par rapport aux entreprises cryptographiques plus spéculatives, positionnant BitGo comme un jeu plus défensif au sein du secteur, a déclaré Lukas Muehlbauer, analyste de recherche chez IPOX.

Cependant, "la société vise à capitaliser sur l'élan du marché au début de 2026, où la surperformance des indices de petites et moyennes capitalisations a créé une fenêtre favorable pour les offres de taille moyenne comme BitGo", a ajouté Muehlbauer.

Fondée en 2013, BitGo est l'une des plus grandes sociétés de garde de cryptomonnaies aux États-Unis. Elle stocke et protège les actifs numériques pour ses clients, un rôle qui a gagné en importance à mesure que l'intérêt des institutions pour les crypto-monnaies s'accroît.

Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

BitGo a l'intention de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "BTGO".

