La société de courtage canadienne Questrade obtient le feu vert du régulateur pour ouvrir la banque numérique Questbank

Questrade Financial Group Inc a reçu une licence bancaire fédérale du régulateur bancaire canadien pour lancer la banque numérique Questbank, a déclaré lundi la société de courtage canadienne.

Questrade, basée à Toronto et leader du courtage en ligne non bancaire avec plus de 85 milliards de dollars canadiens (60,61 milliards de dollars) d'actifs, avait demandé une licence bancaire en 2019 au Bureau du surintendant des institutions financières, l'organisme de réglementation bancaire du pays.

Depuis des années, l'espace bancaire canadien est dominé par les six grandes banques, tant pour les produits de consommation que pour les produits commerciaux.

Plus récemment, des banques en ligne plus petites, comme Equitable Bank (EQB), et des entreprises de fintech, comme Koho et Wealthsimple, gagnent des parts de marché grâce à des frais moins élevés.

Questrade a reçu son "Order of Commencement and Carrying on of Business" - l'approbation réglementaire finale du processus d'autorisation bancaire - pour Questbank, a déclaré la société.

"En suivant la voie du succès forgée au cours des 26 ans d'histoire de Questrade, nous sommes ravis d'élargir notre offre afin d'introduire une concurrence indispensable dans le paysage bancaire canadien", a déclaré Edward Kholodenko, directeur général de Questrade.

Questrade, qui a enregistré une hausse du volume des transactions grâce à la volatilité du marché, prévoit d'en dire plus sur Questbank et sur les produits et services bancaires prévus au cours du premier semestre 2026.

Lors d'un événement en octobre, le surintendant de l'OSFI, Peter Routledge, a déclaré qu'il était prêt à être "un peu moins conservateur" pour accroître la concurrence dans le secteur.

"Nous devons faire plus pour faciliter l'entrée des concurrents dans le système... Nous pouvons prendre des risques calculés pour permettre à de nouveaux acteurs d'entrer et d'être compétitifs", a-t-il déclaré aux journalistes en octobre.

Le BSIF n'a pas commenté la licence bancaire de Questrade.

Par ailleurs, l'unité de services bancaires aux consommateurs de la banque espagnole Santander au Canada, qui a obtenu une licence d'exploitation au début de l'année, a commencé à offrir des certificats de placement garanti.

Cette unité, Santander Consumer Bank, étend et diversifie sa présence au Canada, où elle opère déjà par le biais de son activité de financement automobile.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)