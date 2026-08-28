La société de conservation de cryptomonnaies BitGo s'apprête à racheter l'activité de trading institutionnel de NYDIG, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BitGo BTGO.N a accepté d'acquérir l'activité de trading institutionnel de NYDIG, a indiqué une source proche du dossier, alors que le dépositaire de cryptomonnaies s'efforce de renforcer sa présence dans le domaine des infrastructures de trading.

Voici quelques détails:

* Grâce à cette acquisition, une trentaine d’employés de NYDIG devraient rejoindre BitGo, ainsi que 250 relations clients institutionnelles.

* Cette opération permettra d’ajouter des services liés aux produits dérivés, aux produits structurés, au financement et à d’autres marchés de capitaux aux divisions existantes de BitGo dédiées à la conservation, au règlement et aux portefeuilles.

* Les cryptomonnaies ont commencé à s'imposer auprès du grand public, bénéficiant de la position favorable de l'administration Trump à l'égard de cette classe d'actifs.

* BitGo est entrée en bourse plus tôt cette année, levant environ 213 millions de dollars lors de son introduction en bourse. Fondée en 2013, elle est l’une des plus grandes sociétés de conservation de cryptomonnaies aux États-Unis.

* Par l’intermédiaire de sa division de trading institutionnel, NYDIG se concentre sur le financement et les produits dérivés, s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux family offices.