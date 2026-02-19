La société de conseil de Mandelson s'apprête à être placée sous administration judiciaire après les liens avec Epstein

Global Counsel, le cabinet de conseil cofondé par l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis Peter Mandelson, se prépare à entrer dans la phase administrative dès vendredi, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Le personnel a été informé jeudi que cette décision faisait suite à une vague de départs de clients après la révélation des liens passés de M. Mandelson avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, a déclaré la source.

Le cabinet n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Global Counsel a coupé les liens avec Mandelson en septembre de l'année dernière, avait rapporté Reuters, le jour où le Premier ministre Keir Starmer l'a limogé de son poste d'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington.

Benjamin Wegg-Prosser, qui a cofondé Global Counsel aux côtés de M. Mandelson, a quitté son poste de directeur général au début du mois de février.

Wegg-Prosser avait rencontré Epstein en février 2010 alors que le délinquant sexuel était assigné à résidence, selon des documents du dossier Epstein vus par Reuters.

Global Counsel a déclaré dans un communiqué au début du mois qu'elle était parvenue à un accord pour céder les actions de M. Mandelson, mettant ainsi fin à "tout lien" entre la société et l'ancien envoyé britannique.

Les actions détenues par M. Mandelson, dont le rôle au sein de l'entreprise a pris fin lorsqu'il a été nommé ambassadeur, ont été acquises par un membre du conseil d'administration, un actionnaire et le directeur général de l'entreprise.

À la suite de nouvelles révélations sur l'étendue des relations entre M. Mandelson et M. Epstein, KKR, Barclays, Klarna, Phoenix Group, Tesco et la Premier League ont tous coupé les ponts avec Global Counsel, tandis que Vodafone a indiqué que son contrat prenait fin en mars et que GSK a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre sa collaboration avec le cabinet.

Le fait d'être cité dans les dossiers n'est pas une preuve d'activité criminelle.