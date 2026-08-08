La société de centres de données Switch dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, rapporte Bloomberg News

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La société de centres de données Switch a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters avait précédemment indiqué, en citant des sources , que la société pourrait lever jusqu'à 10 milliards de dollars dès le quatrième trimestre, pour une valorisation avoisinant les 80 milliards de dollars, dette comprise.

Switch n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant l’article de Bloomberg. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

La société exploite de vastes complexes de centres de données qui fournissent l’alimentation électrique, le refroidissement et la connectivité nécessaires au calcul en intelligence artificielle, permettant ainsi aux fournisseurs de cloud et aux entreprises de déployer des clusters de GPU utilisés pour entraîner et exécuter des modèles d’IA.

La demande pour ce type d’infrastructure a explosé à mesure que les entreprises investissent massivement dans l’IA, suscitant un intérêt croissant pour les opérateurs de centres de données et les autres entreprises qui soutiennent l’infrastructure informatique de cette technologie.