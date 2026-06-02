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La société de capital-investissement JC Flowers rachète la division française de Monte Paschi
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement JC Flowers a conclu un accord en vue d'acquérir la filiale française de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) BPMS.MI pour un montant non divulgué, a annoncé JC Flowers mardi.

Elle a indiqué qu'elle renommerait cette entité et se concentrerait sur des partenariats avec des conseillers financiers indépendants, en ciblant des clients avec des offres de produits de niche tels que les prêts hypothécaires, les prêts Lombard et d'autres crédits et dépôts adossés à des actifs.

“J.C. Flowers est fière d’être l’une des rares sociétés à disposer des compétences opérationnelles et sectorielles, étayées par une expérience éprouvée, nécessaires pour mener à bien une vaste transformation de la banque qui lui permettra de se repositionner sur le marché français”, a déclaré Ilinca Rosetti, associée opérationnelle chez J.C. Flowers.

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