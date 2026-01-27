La société de capital-investissement Audax Group cherche à obtenir plus de 1,5 milliard de dollars pour BlueCat Networks, selon certaines sources

La société de capital-investissement Audax Group étudie la possibilité de vendre le fournisseur de cybersécurité BlueCat Networks, ce qui pourrait rapporter plus de 1,5 milliard de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

La société de capital-investissement, qui a acheté BlueCat en 2022, a engagé JPMorgan pour diriger le processus de vente, qui est actuellement en cours, ont déclaré plusieurs des sources.

Les représentants d'Audax Group et de BlueCat n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis qu'un porte-parole de JPMorgan s'est refusé à tout commentaire.

BlueCat, dont le siège est à Toronto (Canada), fournit des logiciels pour le contrôle, l'automatisation et la sécurité des réseaux.

La société génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de dollars et pourrait être valorisée entre 1,5 et 2 milliards de dollars lors de la vente, selon les personnes interrogées.

Les logiciels de sécurité sont restés un secteur propice aux fusions-acquisitions, les sociétés de capital-investissement ciblant les entreprises génératrices de liquidités, avec des clients fidèles et une croissance à long terme liée au risque cybernétique.