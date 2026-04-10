La société de boissons Suja Life dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Des détails sur les finances de l'entreprise et des informations sur le marché des introductions en bourse ont été ajoutés)

Le fabricant de jus biologiques Suja Life a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, cherchant à profiter de l'appétit croissant des investisseurs pour les marques axées sur la santé.

La demande croissante d'ingrédients fonctionnels tels que les fibres et les protéines, ainsi que l'utilisation de plus en plus fréquente de traitements amaigrissants, ont accéléré l'évolution du secteur vers des offres axées sur la santé, créant ainsi une toile de fond plus favorable pour les marques axées sur le bien-être.

La société a déclaré une perte nette de 23,3 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 326,6 millions de dollars pour l'exercice clos en décembre 2025, contre une perte nette de 20,8 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 258,9 millions de dollars un an plus tôt.

Elle prévoit toutefois d'afficher un bénéfice de 7 à 8,8 millions de dollars pour le premier trimestre 2026, sur un chiffre d'affaires de 103,8 à 107,1 millions de dollars.

La société basée à Oceanside, en Californie, est détenue par Paine Schwartz Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture, et continuera d'être gérée par la société après l'introduction en bourse, selon le document déposé.

L'introduction en bourse intervient également alors que le marché américain des cotations de sociétés de consommation montre des signes de reprise. Les transactions ont fortement ralenti au début de l'année 2025 en raison des tarifs douaniers et des tensions géopolitiques, notamment l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, qui ont conduit plusieurs entreprises à retarder ou à retirer leurs offres.

Suja Life prévoit d'introduire ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "SUJA". Goldman Sachs, Jefferies et William Blair sont les chefs de file de l'offre.