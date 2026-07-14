La société de biotechnologie spécialisée dans le cancer Erasca en baisse avant l'ouverture de la Bourse après une cession d'actions de 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions d'Erasca ( ERAS.O ), société spécialisée en oncologie de précision, ont reculé de 2,2 % à 17,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture mardi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 550 millions de dollars ** La société de biotechnologie basée à San Diego, en Californie, a vendu lundi en fin de journée environ 31,4 millions d'actions à 17,50 dollars, soit une décote de 2,2 % par rapport au dernier cours de clôture ** Lundi après la clôture, la société a dévoilé une levée de fonds de 500 millions de dollars et a annoncé la publication de données actualisées de phase 1 concernant l’ERAS-0015 chez des patients atteints de tumeurs solides causées par des mutations du gène RAS

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer la R&D de ses produits candidats, d’autres programmes de développement, entre autres

** JP Morgan, Morgan Stanley, Jefferies et Evercore sont les co-chefs de file de l’opération ** Le 28 avril, l’action ERAS a chuté de 48 % après que la société a annoncé le décès d’un patient lors d’un essai clinique de phase précoce de l’ERAS-0015

** Malgré tout, le titre a presque quintuplé depuis le début de l’année, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d’environ 5,6 milliards de dollars

** Sur 11 analystes, 9 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 2 la note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 20 dollars, selon les données de LSEG