La société de biotechnologie spécialisée dans l'obésité Kalohexis dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Kalohexis, une société de biotechnologiespécialisée dans l'obésité et en phase clinique, a déposé mardi en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, s'inscrivant ainsi dans la reprise d'activité observée sur le marché des introductions en bourse.

Les conditions de l'offre n'ont pas encore été déterminées, a précisé la société.

Voici plus de détails sur la société:

* Kalohexis a vu le jour en mars à la suite d’une scission d’Endevica Bio, afin de faire progresser le développement clinique de son portefeuille de candidats-médicaments. L’équipe de direction d’Endevica Bio est à la tête de cette nouvelle société.

* Kalohexis vise à traiter les troubles métaboliques en ciblant le système de la mélanocortine (MC) de l’organisme, un régulateur naturel de l’homéostasie métabolique.

* La société développe un portefeuille exclusif de peptides conçus pour cibler en toute sécurité ces récepteurs régulateurs centraux.

* Son programme phare, 710GO, est un agoniste oral double des récepteurs MC3 et MC4 destiné à induire une perte de poids durable chez les patients souffrant d’obésité générale.

* Par ailleurs, la société poursuit le développement du mifomélatide, un antagoniste double des récepteurs MC3R/MC4R conçu pour lutter contre la cachexie, un syndrome de dépérissement grave pouvant mettre la vie en danger, chez les patients atteints de cancers avancés.