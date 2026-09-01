La société d'oncologie PMV Pharma recule après la vente d'actions et de bons de souscription pour un montant de 51 millions de dollars

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1er septembre - ** Les actions de la société d'oncologie de précision PMV Pharmaceuticals PMVP.O ont reculé de 8,2% à 1,11 $ en pré-ouverture, après l'annonce du prix d'une nouvelle émission

** La société a annoncé lundi soir la cession d’environ 22,1 millions d’actions et de bons de souscription préfinancés permettant d’acheter 19,9 millions d’actions au prix de 1,21 dollar, soit le cours de clôture de la veille, pour un produit brut d’environ 50,8 millions de dollars

** Les actions et les bons de souscription préfinancés ont été vendus en combinaison avec des bons de souscription associés permettant d’acheter environ 41,96 millions d’actions au prix d’exercice de 1,21 dollar

** La société, qui compte 53,46 millions d’actions en circulation, a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer, entre autres, le développement clinique de phase avancée, le dépôt des dossiers réglementaires et les activités de préparation à la commercialisation de son médicament, le rezatapopt, conformément au prospectus

** Lundi, après la clôture, PMVP, dont le siège est à Princeton (New Jersey), a annoncé que son médicament, le rezatapopt, avait affiché un taux de réponse de 46% lors d’un essai de phase 2 portant sur le cancer de l’ovaire résistant au platine ou réfractaire, et qu’elle prévoyait de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine pour le rezatapopt dans le traitement du cancer de l’ovaire au premier trimestre 2027

** TD Cowen est le seul chef de file de l'offre d'actions

** Depuis le début de l’année, l’action PMVP a reculé de 3%

** Les six analystes couvrant le titre sont optimistes; objectif de cours médian: 4 $, selon LSEG