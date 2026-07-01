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La société d'infrastructures numériques ITG fixe le prix de son introduction en bourse aux États-Unis en dessous de la fourchette prévue et lève 312 millions de dollars
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 01:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

ITG, soutenue par Oaktree , a annoncé mardi avoir fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 16 dollars par action, soit un niveau inférieur à la fourchette visée, et avoir levé 312,2 millions de dollars .

La société spécialisée dansles infrastructures numériques a vendu 19,5 millions d’actions lors de cette introduction en bourse, initialement proposée à un prix compris entre 19 et 22 dollars par action.

ITG fournit des services d’infrastructure numérique de bout en bout à travers les États-Unis, en prenant en charge la planification, la construction, l’exploitation et la maintenance des infrastructures haut débit, sans fil, de centres de données, de services publics et d’infrastructures civiles.

La demande pourses services s’est accrue à mesure que le haut débit est devenu un service public essentiel et que les entreprises spécialisées dans l’IA dépensent des milliards pour construire les centres de données nécessaires à leurs technologies.

En 2021, la société d’investissement Oaktree Capital Management a racheté ITG en partenariat avec la direction de l’entreprise.

Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank et Stifel figurent parmi les co-chefs de file de l’opération.

Le titre sera coté au Nasdaq dès mercredi sous le symbole "ITG".

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